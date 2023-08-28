В Орловской области выявили самых спортивных полицейских

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

На Орловщине состоялся первый лично-командный чемпионат МВД России по служебно-прикладному спорту среди команд территориальных органов.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области отметили, что участники проявили свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова, продемонстрировали технику выполнения боевых приемов борьбы, а также выявили самого быстрого на дистанции в тысячу метров.

В итоге орловские стражи закона стали лучшими в абсолютном зачете. Первое место среди женщин забрала сотрудница УМВД России по Орловской области Софья Алтухова, среди мужчин золото досталось сотруднику УМВД России по Орловской области Дмитрию Мадышеву.

Помимо этого, орловцы стали чемпионами по стрельбе из боевого оружия.

Среди команд второй группы первое место забрал УМВД России по Орловской области, второе место у МВД по Удмуртской республике, третье место заняла команда УМВД России по Липецкой области.

В первой группе золото получила команда ГУ МВД России по Москве, серебро – ГУ МВД России по Саратовской области, бронза досталась ГУ МВД России по Омской области.