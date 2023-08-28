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НовостиПроисшествия28 августа 2023 7:58

В Орловской области при пожаре в жилом доме пострадали три человека

В причинах пожара в Ливенском районе предстоит разобраться специалистам
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании в жилом одноэтажном доме на двух хозяев в слободе Беломестное Ливенского района произошло 27 августа, около одиннадцати вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных пламенем была охвачена часть дома и кровля, по оценке специалистов существовала угроза распространения огня. Пожарные сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению. Примечательно, что до прибытия пожарных жители дома самостоятельно пытались справиться с огнем, из-за этого ожоги легкой степени получили 39-летний мужчина, а также 60-летняя и 34-летня женщины. Медики оказали им помощь на месте.

В результате пожара в первой части жилого дома обуглены стены и потолок, огнем уничтожена домашняя утварь. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, спасена вторая часть дома. Отмечается, что в тушении принимали участие добровольцы. В причинах пожара предстоит разобраться специалистам.