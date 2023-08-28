В Орловской области отметили 38летие со дня образования Краснозоренского района

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Перед началом праздничных мероприятий губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с главой Краснозоренского района Иваном Пряжниковым почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню в сквере Памяти в Красной заре. Об этом сообщмлм в пресс-службе правительства Орловской области.

Андрей Клычков отметил вклад краснозоренцев в развитие региона, пожелав им новых успехов в труде и творчестве.

– Своим созидательным трудом на благо родной земли труженики района укрепляют экономический потенциал всей Орловщины, обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны, – подчеркнул глава области.

Гости праздника смогли посетить разнообразные подворья, представленные сельскими поселениями и учреждениями культуры. Были организованы мастер-классы, развлечения и аттракционы для детей.

Подарком жителям и гостями краснозоренской земли стал праздничный концерт, салют и файер-шоу.