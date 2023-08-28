В селе Кривцово-Плота Орловской области открыли парк Победы и тренажерный зал

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Парк Победы и тренажерный зал открыли в Должанском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области новые объекты проинспектировал Андрей Клычков.

Парк теперь находится под надзором камер видеонаблюдения. По всему периметру установлено освещение, функционирует также детский комплекс. Оборудована стационарная сцена, обустроен зрительский зал под открытым небом. На главной аллее парка работает экспозиция, презентующая историю становления самбо.

Отмечается, что в спортивный клуб, открытый в селе Кривцово-Плота, закупили современные тренажеры. Он станет местом занятий жителей села и учеников школы самбо.