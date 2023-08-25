Орловский следком задержал начальника исправительной колонии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Начальник исправительной колонии № 2 задержан сотрудниками следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности.

Из уголовного дела на сегодняшний день известно, что мужчина, используя свое служебное положение, незаконно организовал на территории промышленной зоны ЦТАО ИК-2 работу деревообрабатывающего цеха. К труду на предприятии он привлек осужденных. Они занимались промышленный изготовлением деревянных изделий в личных целях, интересах администрации ИК - 2 и других людей.

Примечательно, что с мая 2022 по 13 августа этого года осужденные самостоятельно передвигались без сопровождения на предприятии. К тому же в цехе осужденные преступники смогли приготовить самогон, после употребления которого двое человек умерли.

– В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В следственном комитете также подчеркнули, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Орловской области, УФСБ России по Орловской области, УФСИН России по Орловской области.