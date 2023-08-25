Орловских художников пригласили поучаствовать во Всероссийском фестивале граффити «Место силы»

Всероссийский фестиваль граффити «Место силы» пройдет в столице с 18 по 21 сентября. Принять участие в фестивале смогут команды граффитистов любого возраста со всей страны. Заявки на участие принимаются до 30 августа. Об этом сообщили в пресс-служба Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

Командам-участникам фестиваля граффити предстоит преобразовать строительные заграждения. Работы выполняются в свободном стиле, формате и цвете, объединенные единой тематикой «Место силы». Она включает в себя вопросы о том, что заряжает участников энергией, что их вдохновляет и заставляет мечтать. Фестиваль предоставляет уникальную возможность для самовыражения и демонстрации творческого потенциала.

Участвовать в фестивале могут граффитисты со всей России. Для этого необходимо собрать команду из двух до пяти человек, заполнить онлайн форму на официальном сайте фестиваля и прикрепить портфолио команды, заявки на участие принимаются с 24 по 30 августа.

Итоговый список команд-участников будет объявлен 4 сентября.

Фестиваль пройдет на территории Президентской академии по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 82. Торжественное награждение победителей состоится 22 сентября в рамках празднования Дня Академии.