Орловские студенты представили свои разработки на Международном военно-техническом форуме

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В павильоне «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» команда Орловского госуниверситета представила два проекта: систему управления светофором и беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Разработчиками проектов стали студенты Института приборостроения, автоматизации и информационных технологий опорного вуза Матвей Грачев, Андрей Байков, Антон Перелыгин учащийся кафедры автоматизированных систем управления и кибернетики и Дмитрий Бабенков учащийся кафедры информационных систем и цифровых технологий.

Разработки наших студентов были презентованы заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Международный военно-технический форум является ведущей мировой выставкой вооружения и военной техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В более чем 260 мероприятиях форума приняли участие 15 тысяч специалистов, из них более трех тысяч − специалисты высшей квалификации.