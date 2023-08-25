В Орловской области стала известна лучшая сельская школа

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», в номинации «Городской детский сад» лучшим стал Центр развития ребенка – детский сад №24 города Орла. Призерами стали детский сад №12 города Ливны и детский сад №95 города Орла.

Самым первым среди сельских дошкольных образовательных учреждений признан Детский сад №8 деревни Жилина Орловского муниципального округа. Высоко отмечены детсад «Родничок» Троснянского района и Детский сад №1 поселка Глазуновка.

Победителем в номинации «Сельская школа» признана Бунинская школа Урицкого района. В числе лучших также оказались Дутовская школа Ливенского района и Звягинская школа Орловского муниципального округа.