В Орле в аварии пострадал 11-летний ребенок

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 24 августа 38-летняя водительница управляя «Хендэ Солярис», ехала по улице Раздольная со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицина Орла. Около шести вечера в районе дома №27 по улице Раздольная женщина не выдержала безопасную дистанцию и въехала в «Рено Меган» под управлением 34-летнего водителя, которая ехала впереди. После этого «Рено Меган» столкнулся с «Фольксваген Гольф» под управлением 42-летнего водителя, который ехал впереди.

В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний пассажир «Хендэ Солярис» получил травмы. С места ДТП мальчика доставили в БУЗ Орловской области НКМЦ имени Круглой, после осмотра отпущен.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пострадали два человека.