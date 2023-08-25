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НовостиПроисшествия25 августа 2023 8:13

В Орле в аварии пострадал 11-летний ребенок

ДТП случилось вечером, 24 августа
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 24 августа 38-летняя водительница управляя «Хендэ Солярис», ехала по улице Раздольная со стороны улицы Бурова в направлении улицы Михалицина Орла. Около шести вечера в районе дома №27 по улице Раздольная женщина не выдержала безопасную дистанцию и въехала в «Рено Меган» под управлением 34-летнего водителя, которая ехала впереди. После этого «Рено Меган» столкнулся с «Фольксваген Гольф» под управлением 42-летнего водителя, который ехал впереди.

В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний пассажир «Хендэ Солярис» получил травмы. С места ДТП мальчика доставили в БУЗ Орловской области НКМЦ имени Круглой, после осмотра отпущен.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых пострадали два человека.