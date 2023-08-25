Добровольцы помогли потушить пожар в Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании в одноэтажном жилом доме в деревне Кологривово Новодеревеньковского района произошло 24 августа, около десяти вечера. К месту вызова прибыл трактор добровольной пожарной команды «Кологривово». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия профессиональных пожарных горела кровля дома и деревянная хозпостройка. Помимо этого, по оценкам пожарных, существовала угроза распространения огня. Пожарные вместе с добровольцами потушили пламя, не дав ему распространиться. В результате в доме выгорела кровля, сгорела деревянная хозпостройка. Сообщается, что пострадавших при чрезвычайном происшествии не было. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано семь возгораний.