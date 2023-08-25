В Орловской области в пожаре погиб пожилой мужчина

Фото: Елена Зябкина

Возгорание в жилом доме в селе Круглое Ливенского района произошло 25 августа, около двух часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило дом горел внутри, огонь также охватил рядом стоящую хозпостройку, по оценкам пожарных существовала угроза распространения огня на кровлю дома, вторую часть дома, на рядом стоящий дом и хозпостройку. Спустя полчаса звеном газодымозащитников в доме было обнаружено тело 91-летнего мужчины.

В результате пожара часть дома была повреждена огнем, выгорела изнутри веранда на 10 квадратных метрах. На место происшествия помимо пожарных прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и газовой службы. Пожарными спасен рядом стоящий жилой дом и хозпостройка. В причинах пожара в настоящее время разбираются специалисты.