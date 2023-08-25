Орловскую область посетил полномочный представитель президента России

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев вместе с губернатором Орловской области посетили парк усадьбы Шеншиных в деревне Волково. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

В парке уложили пешеходные дорожки, установили освещение и системы видеонаблюдения, выполнили озеленение. Здесь появилась зона бракосочетания и стационарная сцена. Отмечается, что в зимнее время на большом пруду будет обустраиваться каток.

В основе функционального зонирования парка положены принципы, выработанные в итоге совместных обсуждений с жителями Волково. Создан ландшафтный парк, соответствующий природному каркасу территории. Единственным крупным архитектурным элементом является просторный навес, создана большая детская площадка.

Помимо парка Игорь Щеголев и глава региона посетили преображенную Краснооктябрьскую школу. Полномочному представителю президента рассказали о проведенном ремонте и благоустройстве учебного заведения. Откроется школа 1 сентября.

Помимо этого, Игорь Щеголев вместе с Андреем Клычковым почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.