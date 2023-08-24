Более 33,5 тысяч орловцев перешли на электронную трудовую книжку

Электронный формат ведения трудовой книжки орловцы выбирают с 2020 года. В этом году от старого, бумажного способа отказались 4882 жителя региона.

При этом, у электронной трудовой книжки есть несколько преимуществ. В первую очередь – это минимизация риска, что трудовые сведения будут потеряны, а также значительное уменьшение ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.

Еще одно преимущество электронной книжки отмечают орловцы, которые выбрали дистанционную работу. Этот вариант предусматривает устройство на работу без обращения в отдел кадров. Информация заверяется электронной цифровой подписью и действительна по месту предъявления.

К тому же, благодаря цифровому формату ведения трудовой книжки, у сотрудника есть постоянный доступ к данным о своей трудовой деятельности, что позволяет контролировать полноту отражения сведений на индивидуальном лицевом счете.

Как сообщают в Отделении Социального фонда России по Орловской области, почти 34 тысячи жителей региона, перешедших на электронную трудовую книжку, получили бумажную трудовую книжку на руки и должны хранить ее дома, как официальный документ, подтверждающий стаж за периоды до введения электронного носителя.