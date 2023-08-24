В орловском гостиничном комплексе потушили фейковый пожар

. Фото: Елена Зябкина

Тренировочное пожарно-тактическое учение прошло в гостинничном комплексе ТМК «ГРИНН». Сотрудники МЧС Орла отработали порядок действий по обнаружению и ликвидации условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

Гостинница состоит из двух двеннадцатиэтажных корпусов. Максимальное количество людей, которые единоразово могут отдыхать в них, доходит до 500 человек. Одной из самых важных задач для огнеборцев является спасение людей. С этого и началось учение. В слаженном сотрудничестве с ответственным за пожарную безопасность комплекса, пожарные разузнали об основных особенностях конструкции зданий, в том числе наличии людей в дневное и ночное время, количестве персонала, устройстве автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водоснабжения, системы пожаротушения, путях эвакуации и выходов, работе системы электроснабжения. После чего, звено газодымозащитников приступило к эвакуации людей из гостиничного комплекса.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Орлу Владимир Поляков отмечает, что объекты учения оборудованы необходимыми системами и средствами противопожарной защиты. Кроме того, он подчеркивает, что действия людей играют не последнюю роль при угрозе пожара.

– Система пожарной сигнализации может дать сбой, и все зависит от конкретного человека. От оператора или дежурного персонала, который находится за пультом пожарной сигнализации или от человека, который увидел признаки пожара, – рассказывает Владимир Поляков.

В ходе учений пожарные спасли пять человек. Троих сотрудники МЧС вывели из помещения через основной выход, еще двое, по легенде, не смогли выйти привычным путем – им пришлось помогать при помощи подъемника.

Оценку действиям пожарных дал заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области по государственной противопожарной службе Александр Зобов.

– В ходе учений отрабатывались вопросы тушения пожара в помещении с массовым количеством людей, эвакуация с верхних этажей. Личный состав с поставленной задачей справился. Общая оценка данным учениям – удовлетворительно, – отметил Александр Зобов.

В орловском МЧС отмечают, что подобные учения помогают предотвратить плачевные последствия во время реальных пожаров в местах скопления большого количества людей.