В орловских школах появятся несколько новых предметов

. Фото: Елена Зябкина

Образовательные организации Орловщины приготовились к новому учебному году. Здания учебных заведений отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Новшеством учебного года 2023/2024 стало введение образовательного стандарта, который предполагает введение единых общеобразовательных программ. Теперь все школьники России будут учиться по единым образовательным программам, что значительно упростит процесс перевода ребенка в другую школу.

По данным Департамента образования Орловской области, все орловские педагоги прошли курсы повышения квалификации в связи с внедрением новшеств. Сегодня орловские учителя полностью готовы к нововведениям.

Помимо этого в школах Орловщины введут новые общеобразовательные предметы. Так, технология будет заменена на трудовое обучение, в перечень школьных предметов вернется черчение. Изменения коснутся и ОБЖ.