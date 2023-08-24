Уроженца Узбекистана подозревают в убийстве орловчанки

Фото: пресс-службе СУ СК России по Орловской области

В настоящее время продолжается расследование убийства 34-летней орловчанки в Заводском районе областного центра.

На данный момент известно, что 37-летний уроженец Узбекистана сознался в убийстве и сообщил, что 31 июля находясь в районе одной из лесопосадок Заводского района Орла, в ходе конфликта со своей знакомой на почве ревности, нанес ей несколько резаных ран, от которых женщина умерла.

– В настоящее время мужчина допрошен следователем, на месте происшествия он продемонстрировал механизм нанесения удара. Следствием запланировано направление в суд ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Специалисты проводят необходимые следственные и процессуальные действия, также в рамках дела назначен комплекс судебных экспертиз.