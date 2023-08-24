В Орловской области благоустроенны дворы в Сосково и Верховье

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Так, в селе Сосково благоустроена дворовая территория многоквартирного дома №16 по улице Ленина. Здесь выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия во дворе и проездов к нему с устройством бортовых камней, установкой малых архитектурных форм для удобства собственников. Работы стоили 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Жители поселка Верховье провели приемку благоустройства дворов на улице Чернышова, возле домов №№ 4а, 5а, 6, 6а. Рабочие провели укладку асфальтового покрытия и установку бетонных бордюров. Помимо этого, во дворе поставили малые архитектурные извояния и фонари. Кроме того, на территории поселка завершены работы по благоустройству детской игровой площадки по улице Коминтерна.

Известно, что на очереди «Народной приемки» дворовые территории в Нарышкино, Орловском муниципальном округе, Русско-Бродском сельском поселении, поселка Стрелецкий и городе Орле.