В Орле на улице итальянской произошло смертельное ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Трагедия на трассе «М-2 Крым» произошла 23 августа, около четырех часов дня. Об этом сообщает орловская Госавтоинспекция.

На сегодняшний день известно, что в злополучный день 53-летний водитель «Ситроен с3» ехал по автодороге «М-2 Крым» со стороны Белгорода в направлении Москвы. В районе 369 километра он выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем «Фав» под управлением 34-летнего водителя, который, в свою очередь ехал по встречке.

В результате дорожно-транспортного происшествия для того, чтобы достать водителя «Ситроен» из машины, пришлось прибегнуть к помощи спасателей МЧС, которые передали пострадавшего медикам. В последствии мужчина умер при транспортировке в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых один человек получил травмы и один человек погиб.