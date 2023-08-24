Участникам СВО доставили 310 тонн питьевой воды, собранной орловцами

Фото: сайт правительства Орловской области

Представители Орловщины обеспечили альтернативные каналы снабжения бойцов и передать воду штурмовикам, танкистам, пехоте, РСЗО, ВДВ и другим подразделениям, во многих из которых служат орловцы.

Очередные 20 тонн воды орловцы раздали в районе Кременной Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как отмечает глава региона, 20 тонн были розданы менее, чем за час.

– Поставка питьевой воды в наши войска остается нашим важным гуманитарным приоритетом. Востребованность бутилированной чистой воды очень высока, ее расход из-за высоких климатических температур и в условиях боевых действий – насущная необходимость для поддержания физиологических потребностей, здоровья и боеспособности личного состава, – подчеркнул Андрей Клычков.