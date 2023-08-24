В Орле на улице Матвеева из горящей квартиры спасли мужчину

. Фото: Елена Зябкина

Пожар в квартире на пятом этаже в многоквартирном доме на улице Матвеева в Орле произошел около десяти вечера, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных из окна пятого этажа шел густой черный дым. Из горящей квартиры звено Газодымозащитной службы спасло мужчину, а из подъезда пожарные эвакуировали пять человек. В результате пожара выгорела комната на 12 квадратных метрах. Причину пожара предстоит устанавливить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 10 возгораний. В тушении принимали участие добровольцы. Пожарные также эвакуировали из пожаров 10 человек.