В Орловской области пожарные эвакуировали из многоэтажки пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание на балконе в трехкомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Кузьмина в городе Мценске произошло 23 августа, около 11 утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В момент, когда к месту происшествия прибыли пожарные из окна балкона шел густой черный дым.

В результате пожара в трехкомнатной квартире, на балконе выгорела перегородка на трех квадратных метров. Пожарными эвакуировано пять человек и спасены внутренние помещения квартиры. Отмечается, что при происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.