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НовостиОбщество24 августа 2023 6:58

В Орловской области расчистят реку Сосна

На улучшение экологического состояния реки потратят почти 40 миллионов рублей
Елена Зябкина
Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

Сейчас рабочие занимаются расчисткой русла реки Сосна на 3,5-километровом участке в поселке Колпна: от плотины сахарного завода до плотины в районе улицы Коммунальная.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, до 1 декабря на участке реки углубят дно, из русла извлекут илистые отложения, расчистят прибрежную зону. На эти цели выделено 37,9 миллиона рублей.

Кроме того, планируется расчистка еще одного участка реки Сосна в Ливнах. Разработана проектная документация, планируемая стоимость работ – 73,5 млн рублей.

Известно также, что сейчас правительство пытается договориться с Минприродой России о получении дополнительных денег из федерального бюджета для очистки Оки от Красного моста вниз по течению до моста имени 60-летия Октября в Орле. На то, чтобы этот участок стал чище необходимо 36,8 миллионов рублей.