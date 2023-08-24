В Орловской области расчистят реку Сосна

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

Сейчас рабочие занимаются расчисткой русла реки Сосна на 3,5-километровом участке в поселке Колпна: от плотины сахарного завода до плотины в районе улицы Коммунальная.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, до 1 декабря на участке реки углубят дно, из русла извлекут илистые отложения, расчистят прибрежную зону. На эти цели выделено 37,9 миллиона рублей.

Кроме того, планируется расчистка еще одного участка реки Сосна в Ливнах. Разработана проектная документация, планируемая стоимость работ – 73,5 млн рублей.

Известно также, что сейчас правительство пытается договориться с Минприродой России о получении дополнительных денег из федерального бюджета для очистки Оки от Красного моста вниз по течению до моста имени 60-летия Октября в Орле. На то, чтобы этот участок стал чище необходимо 36,8 миллионов рублей.