Орловские футболистки завоевали бронзу Международного фестиваля

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Международный фестиваль университетского спорта собрал свыше 2,3 тысяч человек из 36 государств. Мероприятие проходит с 20 по 31 августа в Екатеринбурге. Орловскую область на соревнованиях представляли футболистки из Орловского государственного университета имени Тургенева.

В рамках фестиваля проходят поединки по 14 видам спорта – боксу, баскетболу 3х3, бадминтону, волейболу, дзюдо, футзалу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо и художественной гимнастике.

Участниками соревнований по футзалу стали девять команд из шести стран. На старте турнира орловчанки обыграли представительниц Угандского Христианского Университета со счетом 2:1. Затем орловская сборная разгромила команду Национального Университета третьего февраля из Аргентины со счетом 10:0.

За выход в финал орловские спортсменки боролись с футболистками Уральского государственного лесотехнического университета, но уступили. А, вот, в матче за третье место они вновь обыграли соперниц из Уганды, на этот раз со счетом 5:3.