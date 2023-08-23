Орловские дайверы подняли с затонувшего корабля в Ладожском озере обломок мачты

Фото: клуб подводного плавания «Диво»

Дайверы исследуют в Никоновской бухте острова Валаам затонувший в 1940 году пароход «Valamon Luostari».

Орловская водолазная команда, как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, за время работы провела подводные исследования затонувшего парохода «Valamon Luostari», выполнила фото и видео-съемку элементов судовой оснастки и оборудования. Удалось попасть в несколько ранее недоступных помещений. Уникальной находкой орловцев стал большой бронзовый крест, который крепился на мачте корабля. Специалисты предполагают, что он использовался как декоративный предмет, указывающий на принадлежность парохода к монастырю, а также имел функцию громоотвода.

Накануне дайверы орловского подводного клуба «Диво» подняли с затонувшего корабля на поверхность мясорубку, бутылки с молоком и другую кухонную утварь. Все находки пополнили коллекцию Валаамского монастыря.