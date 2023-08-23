Орловцы передали в зону СВО 290 тонн питьевой воды

Фото: сайт правительства Орловской области

Военным разных подразделений в районе Соледара Донецкой Народной Республики раздали очередные 10 тонн бутилированной воды. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Продолжаем работу по поставке воды для бойцов на передовую. Нужно постараться охватить как можно больше военнослужащих питьевой водой. В этой связи принято решение перейти на новое направление. Наша команда раздавала воду под Соледаром. Солдаты благодарят жителей, всю Орловщину за понимание и заботу, за то, что помогают им выполнять свою нелегкую боевую работу, – отметил Андрей Клычков.

Помочь участникам СВО может каждый, достаточно принести продукты в пункты сбора питьевой воды и гуманитарной помощи, расположенные в Орле в Центре «Патриот 57» по улице Привокзальная, 8 и в администрации Орловского муниципального округа по улице Полярная, 12.