Игроки ФК «Орел» необычно поздравили орловцев с Днем государственного флага

Фото: соцсети ФК "Орел"

В День государственного флага, игроки футбольного клуба «Орел» присоединились к празднованию и пронесли триколор по Центральному стадиону имени Ленина.

– Представители спортивной сферы, пожалуй, как никто знают, сколько сил и энергии, сколько положительных эмоций приносит атлету гордо развивающий национальный флаг. Орловские спортсмены ни раз побеждали на международных соревнованиях, и для них флаг России всегда был символов гордости и верности Отечеству, источником вдохновения и поводом для новых рекордов, – отметили в официальных аккаунтах в соцсетях футбольного клуба «Орел».

Напомним, мероприятия по празднованию Дня государственного флага прошли во всех муниципалитетах Орловской области.