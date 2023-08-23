В Орловской области открыли памятную доску Анатолию Буданову, погибшему в СВО

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мемориальную доску открыли на здании школы № 2, которую окончил Анатолий Буданов. Военный посмертно награжден орденом Мужества.

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, в мероприятии принял участие глава региона Андрей Клычков.

– Сегодня важное событие для всех жителей Ливенского района. И лично для меня честь - присутствовать на таком событии и отдать долг памяти. Низкий поклон родителям и педагогам, воспитавшим достойного сына Отечества. Символично, что памятная доска будет расположена в школе, где учился Анатолий. Нам важно, чтобы память о подвиге, о лучших людях Орловщины жила в новых поколениях. Важно также окружить вниманием семьи бойцов, – отметил губернатор.

В конце церемонии участники почтили память погибшего минутой молчания.