В Орле отметили День Государственного флага России

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Торжественные церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации, Знамени Победы, флага Орловской области и флага города Орла прошли на центральной площади региональной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Кроме того, 16 юным орловцам в торжественной обстановке были вручены паспорта гражданина Российской Федерации.
Отметим, что мероприятия по случаю Дня Государственного флага РФ проходят во всех муниципальных образованиях Орловской области.