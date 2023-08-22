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НовостиОбщество22 августа 2023 14:59

В Орле отметили День Государственного флага России

Празднования прошли по всей Орловской области
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественные церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации, Знамени Победы, флага Орловской области и флага города Орла прошли на центральной площади региональной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Кроме того, 16 юным орловцам в торжественной обстановке были вручены паспорта гражданина Российской Федерации.

Отметим, что мероприятия по случаю Дня Государственного флага РФ проходят во всех муниципальных образованиях Орловской области.