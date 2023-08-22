Орловской области на строительство дорог дополнительно выделили 50 миллионов рублей

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В общей сложности Кабмин дополнительно направит около 500 миллионов рублей на ремонт дорог в пяти регионах. Кроме Орловской облалсти в этом списке: Рязанская, Смоленская и Ярославская области, а также в Приморье. Об этом сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

В июле в правительстве Орловской области отмечали, что на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023 году дополнительно направят 923,8 миллиона рублей.

За эти деньги планируется привести в нормативное состояние 25 километров дорожного полотна в Колпнянском, Сосковском и Шаблыкинском районах, а также более шести километров в Орле. В том числе средства пойдут на строительство моста между деревней Касьяновка и деревни Тайное в Орловском муниципальном округе.