В Орловской области открылась еще одна модельная библиотека

Фото: газета «Мценский край»

На работы по созданию модельной библиотеки ушло около 10 миллионов рублей.

Как отметила на открытии библиотеки руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева, Мценская районная библиотека имени Ивана Тургенева − одна из крупнейших и старейших библиотек Орловской области. В этом году ей исполняется 110 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

В обновленной библиотеке проведен капитальный ремонт.

На 1,5 миллионов рублей закуплены издания современной литературы и классики, беллетристики, фантастики, исторических и научно-познавательных изданий.

Процесс обслуживания пользователей библиотеки ускорит станция самостоятельной книговыдачи. Улучшены условия для посещения учреждения людьми с ограниченными возможностями. Закуплено также мультимедийное оборудование. Библиотеку помимо всего прочего подключили к ресурсам «Национальной электронной библиотеки».

Кроме того, появились несколько новых зон: место для семейного чтения и информационно-событийная площадка. В преображенном оформлении перед читателями предстали экспозиционная зона, холл и зона выдачи книг.