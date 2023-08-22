На улице Автогрейдерной в Орле загорелся двухэтажный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в двухэтажном расселенном нежилом доме на улице Автогрейдерной города Орла произошло около четырех дня, 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горела кровля и внутренние помещения дома. В результате пожара в расселенном двухэтажном доме сгорела кровля, частично выгорели помещения внутри. Известно, что при чрезвычайном происшествии никто не пострадал Причину пожара предстоит определить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний.