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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:29

В проезде Чехова в Орле сгорел жилой дом

Пожар произошел днем, 21 августа
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в жилом доме в проезде Чехова в городе Орле произошло около двух часов дня, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие здания. В результате пожара повреждено помещение кухни на восьми квадратных метрах. Пострадавших в помещении обнаружено не было. Пожарными спасены смежные помещения и вторая часть дома. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний.