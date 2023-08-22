В проезде Чехова в Орле сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в жилом доме в проезде Чехова в городе Орле произошло около двух часов дня, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие здания. В результате пожара повреждено помещение кухни на восьми квадратных метрах. Пострадавших в помещении обнаружено не было. Пожарными спасены смежные помещения и вторая часть дома. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний.