Орловцы отправили в Троицкий район более тысячи книг

Фото: Департамент культуры Орловской области

Орловские библиотекари доставили в Троицкую районную центральную библиотеку более тысячи книг. В их число вошла художественная литература и произведения орловских авторов. Гуманитарная акция состоялась в рамках сотрудничества орловских и троицких учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Посылку доставили директор областной библиотеки имени Бунина Людмила Бородина и директор областной детской библиотеки имени Пришвина Ирина Никашкина.

Как отметили библиотекари из ЛНР, библиотечная сеть Троицкого района испытывает острую необходимость пополнения книжных фондов изданиями русской классики и школьной литературой.