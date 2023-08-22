Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт22 августа 2023 7:18

Чемпионат России по стрельбе из лука пройдет в Орле

В областную столицу съедутся 350 спортсменов из разных регионов России
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Соревнования состоятся на стрелковом поле Центрального стадиона имени Ленина с 23 по 27 августа.

На чемпионате России выступят сильнейшие спортсмены из разных регионов нашей страны. Всего участниками соревнований станут около 350 спортсменов. Орловщину будут представлять 20 лучников.

Начало состязаний в 9:00. Финальные соревнования пройдут 27 августа.

Отметим, что параллельно 26-27 августа на стрелковом поле Центрального стадиона имени Ленина пройдет Чемпионат России ассиметричного лука.