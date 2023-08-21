В Орловской области за год снизилось число безработных в полтора раза

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Так, на заседании регионального Правительства озвучили, что на 1 июля число безработных на территории области составило 1,8 тысяч человек, в то время как годом ранее их было 2,6 тысяч.

Уровень фиксированной безработицы на рынке труда региона также показывает низкие значения – на 1 июля 2023 года составлял 0,5%, тогда как на 1 июля 2022 года данный показатель составлял 0,7%.

В марте-мае 2023 года на Орловщине численность занятых в экономике выросла на 12 тысяч и составила почти 329 тысяч человек. В январе-июне 2023 года трудоустроились 1,9 тысяч орловцев.

Кроме того, значительно выросло число заявленных в органы службы занятости вакансий. По состоянию на 1 июля 2023 года в органы службы занятости населения работодателями заявлено 12,6 тысяч вакансий.

Острую потребность в работниках сейчас испытывают предприятия обрабатывающих производств, учреждения здравоохранения и социальных услуг, сельскохозяйственные предприятия, организации сферы торговли.