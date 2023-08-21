В Орле на две недели запретят автодвижение на участке дороги в Заводском районе

Фото: Елена Зябкина
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, с восьми утра 22 августа до пяти вечера 8 сентября будет прекращено движение транспортных средств по межквартальному проезду от дома №30 по улице Автовокзальной до дома №251 по улице Комсомольской.
Причиной прекращения движения стал ремонт участка тепловой сети.
Объехать проблемный участок дороги можно будет по маршруту – улица Автовокзальная – переулок Дарвина – улица Комсомольская – переулок Маслозаводской – улица Автовокзальная.