В Орле на две недели запретят автодвижение на участке дороги в Заводском районе

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, с восьми утра 22 августа до пяти вечера 8 сентября будет прекращено движение транспортных средств по межквартальному проезду от дома №30 по улице Автовокзальной до дома №251 по улице Комсомольской.

Причиной прекращения движения стал ремонт участка тепловой сети.

Объехать проблемный участок дороги можно будет по маршруту – улица Автовокзальная – переулок Дарвина – улица Комсомольская – переулок Маслозаводской – улица Автовокзальная.