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НовостиОбщество21 августа 2023 12:48

В Орле на две недели запретят автодвижение на участке дороги в Заводском районе

Причина – ремонтные работы
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, с восьми утра 22 августа до пяти вечера 8 сентября будет прекращено движение транспортных средств по межквартальному проезду от дома №30 по улице Автовокзальной до дома №251 по улице Комсомольской.

Причиной прекращения движения стал ремонт участка тепловой сети.

Объехать проблемный участок дороги можно будет по маршруту – улица Автовокзальная – переулок Дарвина – улица Комсомольская – переулок Маслозаводской – улица Автовокзальная.