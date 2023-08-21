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НовостиПроисшествия21 августа 2023 11:24

В Орловской области пострадали четыре человека после столкновения легковушки с отбойником

ДТП случилось около 12 ночи на трассе М-2
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По сообщению орловской Госавтоинспекции, 21 августа, 27 летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Москвы. Около 12 ночи в районе 436 километра отечественный автомобиль врезался в бетонный отбойник.

В результате ДТП водитель получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован. В больницу отправилась и 50-летняя пассажирка легковушки. Травмы также получили 50-летний и 30-летний пассажиры, после осмотра медиками мужчинам назначили амбудаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых пострадали два человека.