Орловские медики отправились обмениваться опытом с врачами Троицкого района ЛНР

Фото: районная газета «Болховские куранты»

В Троицкий район отправилась делегация специалистов Покровской ЦРБ и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области для обмена профессиональным опытом и выстраивания совместной работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловские врачи поделятся с луганскими коллегами лучшими практиками в сфере охраны здоровья населения, организационной работы учреждений.

В Троицкий район, помимо всего прочего, отправился передвижной маммограф-флюорограф Болховской ЦРБ для проведения обследования местных жителей.