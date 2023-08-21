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НовостиОбщество21 августа 2023 10:34

Орловские медики отправились обмениваться опытом с врачами Троицкого района ЛНР

Орловцы также проведут обследования местных жителей
Елена Зябкина
Фото: районная газета «Болховские куранты»

Фото: районная газета «Болховские куранты»

В Троицкий район отправилась делегация специалистов Покровской ЦРБ и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области для обмена профессиональным опытом и выстраивания совместной работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Орловские врачи поделятся с луганскими коллегами лучшими практиками в сфере охраны здоровья населения, организационной работы учреждений.

В Троицкий район, помимо всего прочего, отправился передвижной маммограф-флюорограф Болховской ЦРБ для проведения обследования местных жителей.