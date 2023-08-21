В Орловской области после аварии госпитализировали двух велосипедистов

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП произошло 19 августа, около семи часов вечера. Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

На данный момнт известно, что 59-летний водитель автомобиля «Ваз-21108» ехал по автодороге «Ливны-Навесное». В какой-то момент в районе девятого километра мужчина сбил двух велосипедистов.

Пострадавшими оказались 48-летний мужчина и 17-летний подросток, которые ехали на велосипедах в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедисты получили травмы, и после осмотра медиками были госпитализированы в больницу.