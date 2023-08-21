В Орловской области досрочно расселят два аварийных многоквартирных дома

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В городе Мценске в аварийных домах № 39 и № 39а по улице Болховской проживают 14 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, ранее их расселение планировалось в 2024-2025 годах. Согласно решению о досрочном завершении мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, процесс будет завершен в текущем году.

На расселение жителей из аварийных домов будет потрачено около 28,3 миллионов рублей, из которых 27,7 миллионов рублей – это привлеченные в регион средства федерального бюджета.

Отмечается, что 3 августа Правительством Российской Федерации принято решение о выделении Орловской области более миллиарда рублей сверхлимитных средств для досрочного завершения программы в 2023 году. Таким образом, на Орловщине почти на два года сократятся сроки ожидания для жителей аварийных домов, находящихся в тяжелейших жилищных условиях.