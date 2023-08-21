Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 8:04

В Орловской области за выходные сгорели два дома

Оба пожара на Орловщине произошли в течение двух часов
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Первый пожар случился 19 августа, около шести вечера. Возгорание произошло в жилом деревянном доме в селе Тросна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара частично сгорела кровля, помимо этого помещение выгорело изнутри. В МЧС отметили, что в тушении пожара принимали участие добровольцы. Пострадавших при ЧП нет. Причины пожара выясняют специалисты.

Еще один пожар случился менее, чем через два часа, около восьми вечера. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании в селе Чулково Новосильского района.

В результате пожара сгорела кровля здания. Пострадавших нет. В тушении пожара также принимали участие добровольцы. О причине пожара неизвестно.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области было ликвидировано 33 возгорания. Как отмечают в орловском МЧС, в последнее время участились случаи горение стерни.