В Орле из дома на Раздольной при пожаре эвакуировали 15 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание балконов в многоквартирном жилом доме на улице Раздольной Северного района Орла произошло около двенадцати ночи, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В момент, когда пожарные приехали на место, горел открытым пламенем балкон на восьмом этаже. Специалисты оценили существующую угрозу распространения огня на соседние балконы. после чего спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В результате от огня пострадали четыре балкона, пожарным удалось локализовать пламя и не дать ему распространиться на квартиры. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал. Сотрудники МЧС России эвакуировали 15 человек. Предположительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области было ликвидировано 33 возгорания. Как отмечают в орловском МЧС, в последнее время участились случаи горение стерни.