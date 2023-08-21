Орловские аграрии намолотили два миллиона тонн зерна

. Фото: Елена Зябкина

О достижениях аграриев региона сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, хлеборобы работают круглосуточно, выполняя свою главную задачу – обеспечение продовольственной безопасности России.

– Еще один важный этап уборочной кампании пройден – аграрии Орловщины намолотили второй миллион тонн зерна! Уверен, в этом году удастся поставить новые рекорды по сбору урожая. Орловские аграрии – настоящие профессионалы своего дела, которые работают на благо родного края и всей страны, – подчеркнул глава региона.

Клычков поблагодарил аграриев за труд и пожелал новых успехов на ниве сельскохозяйственного труда.