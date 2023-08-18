В Орловской области капитально отремонтировали мост через реку Ицку

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков

В настоящее время, как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, движение по искусственному сооружению, расположенному на 398-м километре федеральной трассы М-2 «Крым», полностью открыто.

В рамках капитального ремонта моста увеличен габарит проезжей части с 8 до 10 метров, что значительно повысило пропускную способность на участке, где интенсивность движения составляет порядка 13 тыс. автомобилей.

Рабочим пришлось демонтировать старое сооружение, выполнить расширение и усиление четырех опор, смонтировать 15 новых железобетонных балок пролетного строения и переходные плиты на сопряжениях с автомобильной дорогой. В целях предотвращения размывов несущих конструкций моста конусы укрепили монолитным бетоном.

Отмечается, что верхний слой дорожного покрытия выполнили из литого асфальтобетона, на подходах к мосту верхний слой дорожного покрытия устроили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной износостойкостью.