Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 11:57

В Орловской области мотоциклист попал в больницу после ДТП

Авария произошла днем, 17 августа
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 17 августа, около четырех часов дня, 53-летний водитель «Kиа» ехал со стороны улицы Первомайская поселка Покровское в направлении автодороги «Покровское-Верховье», на нерегулируемом перекрестке улиц Первомайская и Ленина он столкнулся с мотоциклом «HONDA».

В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла «HONDA» получил травмы, доставлен каретой СМП в БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» с последующей госпитализацией в ООКБ.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате пострадал один человек.