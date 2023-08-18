В Орловской области мотоциклист попал в больницу после ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 17 августа, около четырех часов дня, 53-летний водитель «Kиа» ехал со стороны улицы Первомайская поселка Покровское в направлении автодороги «Покровское-Верховье», на нерегулируемом перекрестке улиц Первомайская и Ленина он столкнулся с мотоциклом «HONDA».

В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла «HONDA» получил травмы, доставлен каретой СМП в БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» с последующей госпитализацией в ООКБ.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, в результате пострадал один человек.