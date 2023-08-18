В Орловской области отремонтируют кровлю мценской спортивной школы

Фото: сайт правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, кровля мценской спортивной школы олимпийского резерва №2 не ремонтировалась более 20 лет. Проектно-сметная документация на ремонт крыши школы уже готова, скоро состоятся торги. Ремонт кровли обойдется областному бюджету почти в 2,6 миллиона рублей.

В настоящее время Спортивная школа олимпийского резерва №2 готовится к новому учебному году. Проведен косметический ремонт в спортивных залах по боксу, спортивной борьбе и всестилевому каратэ.

Помимо этого, уже подготовлены документы для дальнейшей реконструкции спортивного комплекса.