Орел второй раз принимает Чемпионат России по каратэ

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Чемпионат России по каратэ проводится в Орле уже во второй раз, первый прошел в 2014 году, а в 2012 году в областном центре состоялся Кубок России по каратэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Участие в соревнованиях примут около 350 спортсменов из 44 регионов страны. Орловскую область будут представлять 12 воспитанников школы «Орел-Карат». Награды разыграют в двух дисциплинах: кумитэ и ката.

– Чемпионат России по каратэ – важное событие для региона. В Орловской области каратэ активно развивается. Для нас данный вид спорта является одним из базовых. Во многом – это результат многолетней плодотворной деятельности детско-юношеской спортивной школы «Орел – Карат», чьи воспитанники завоевали множество самых престижных наград и титулов, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

15 августа у сборной команды Орловской области закончились совместные учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие не только каратисты из Орла, но также спортсмены из Ростова, Череповца и Челябинска.

Отметим, что все финальные поединки состоятся в один день – 20 августа.