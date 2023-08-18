В пруду Северного района Орла утонул мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Происшествие на воде в областном центре произошло около четырех часов дня, 18 августа. Очевидцы вызвали на место спасателей. Сотрудникам МЧС жители Орла рассказали, что в городе в районе улицы Раздольная, в пруду Северный, утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К водоему оперативно прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по Орловской области и спасатели-водолазы областной поисково-спасательной службы. Водолазы обследовали акваторию пруда и на расстоянии около десяти метров от берега, на глубине около 2,5 метров, обнаружили тело погибшего 43-летнего мужчины. Отмечается, что данное место не оборудовано для купания. Это уже 23 происшествие на воде в 2023 году.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области помощь спасателей понадобилась 19 раз.