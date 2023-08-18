Орловцы доставили крупный гуманитарный груз десантникам в зону СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

Представители Орловщины раздали военнослужащим в зоне СВО 10 тонн питьевой воды, после чего доставили бойцам большой гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Посылка переданная военным включала в себя дизельный генератор, квадрокоптер с дополнительными аккумуляторами и смартфоном для управления, шлемы, бронежилеты, тактические аптечки, набор инструментов, домкраты, сетку-рабицу, тактическую форму, футболки, носки, нижнее белье, большой набор запчастей на автомобили, а также различные продукты питания, воду и письма от родных и близких.

Еще одну посылку от Орловщины получила еще одна группа десантников, которая выполняет боевые задачи в районе Соледара. Им передали продукты питания: конфеты, колбасы, чай, кофе, а также сигареты, инструменты и другие необходимые вещи.