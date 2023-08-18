В орловском сквере имени Гуртьева появятся велосипедные дорожки

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, верхний тротуар будет расширен до двух метров. Деревья дополнительно выделят архитектурной подсветкой, в сквере увеличится количество светильников и лавочек, рабочие бригады отреставрируют гранитные клумбы и заменят тротуарную плитку.

Отличительной чертой сквера станет информационный стенд с биографией и историей боевых подвигов генерала-майора Леонтия Николаевича Гуртьева.

Напомним, ранее сквер имени Гуртьева наряду со сквером имени Бунина стал победителем общественного голосования: более 11 тысяч орловцев проголосовали за их благоустройство.